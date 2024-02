Seleção volta a Marienfeld. UEFA confirma base a Portugal no Euro2024

Está escolhida a cidade alemã que vai acolher a seleção nacional no Campeonato da Europa deste ano. Vai ficar em Marienfeld, a mesma a cidade alemã que acolheu Portugal no Mundial de 2006.

A preferência tem a ver com as condições do hotel e com as boas acessibilidades.



Portugal terá de fazer quatrocentos quilómetros para Leipzig onde defronta a Chéquia, a 18 de junho.



Depois fará setenta quilómetros para Dusselforf, onde jogo com a Turquia, a 22 de junho.



Por fim, faz cem quilómetros até Gelsenkirchen para fazer o último jogo da fase de grupos.