Euro2020. Alemanha e Hungria defrontam-se em Munique

As duas únicas baixas confirmadas devido a lesão são o central Lukas Klostermann - que ainda não jogou - e Thomas Muller, que abre, assim, uma vaga na equipa titular. O escolhido para essa vaga do avançado do Bayern Munchen deverá ser Leon Goretzka, que até já disse em conferência de imprensa estar preparado para jogar em posições mais adiantadas do que é costume (jogou a avançado no Bayern aquando da lesão de Lewandowski).





No lado húngaro, o selecionador Marco Rossi apela à consistência na hora de escolher a sua equipa principal.





Rossi deve optar por uma linha de cinco defesas, ao contrário dos três centrais e dois alas contra Portugal, diminuindo o seu volume ofensivo para proteger mais a sua baliza.







À entrada para esta partida, o favoritismo parte claramente do lado dos germânicos, não só pelos seus argumentos superiores no que diz respeito à qualidade dos seus jogadores, como também pelo histórico de confrontos entre as duas seleções.







Embora não seja tão desnivelado quanto se possa pensar, a vantagem ainda é dos alemães, que venceram 13 dos 33 jogos disputados com a Hungria, sendo que os húngaros venceram dez e houve empate nos restantes dez.