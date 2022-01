Sérgio Conceição afirma que regulamentos são para ser respeitados

Nanu e Zaidu estão ao serviço das seleções da Guiné-Bissau e da Nigéria respectivamente, no Campeonato Africano das Nações.



Luis Diaz já saiu do isolamento por causa da Covid-19 e entra nas opções para este jogo.



Ao final da Manhã, Sérgio Conceição abordou o pedido do Estoril para adiar este encontro por causa de um surto de Covid.



O treinador sublinha que os regulamentos devem ser respeitados e lembra que também no Porto há várias ausências.