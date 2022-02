Sérgio Conceição assumiu que os reforços de inverno ainda precisam de tempo

Os reforços Rúben Semedo, Galeno e Eustáquio estão com a equipa mas não é certo que façam a estreia de dragão ao peito.



Galeno chegou do Sporting de Braga com um pequeno problema físico e Rúben Semedo só fez um jogo em cinco meses.