Sérgio Conceição diz estranhar controlo antidoping individual a Marega e Jonas

O organismo de luta contra o doping enviou uma brigada ao Centro de treinos do Olival para controlar o avançado do Futebol Clube do Porto e outra ao centro de estágios do Seixal para fazer o mesmo em relação ao número 10 do Benfica.



Marega esteve na China a recuperar da lesão muscular que o afastou dos relvados durante alguns jogos e Jonas deslocou-se a Madrid por causa do problema na zona lombar.



Estas duas ações aconteceram a dois dias do Clássico do Dragão.