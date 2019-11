Sérgio Conceição diz que "não basta ter contrato. É preciso sentir o clube"

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista, da 11.ª jornada do campeonato da I Liga de futebol, Sérgio Conceição deixou um aviso aos jogadores. O treinador do FC Porto diz que não basta ter contrato, é preciso sentir o clube.