Sérgio Conceição elogia jogadores do FC Porto

""Tinha de haver um grande FC Porto para ganhar hoje ao Benfica. Os indicadores nos treinos foram fantásticos e na antevisão estava confiante e tranquilo. Percebi que íamos fazer um bom jogo aqui. E fizemos um excelente jogo, de grandíssima qualidade, ao limitar os pontos fortes e explorar as fragilidades do Benfica. Foi importante o jogo posicional do nosso duplo pivot, o que limitou muito o jogo entrelinhas do Benfica. Tivemos critério no nosso processo ofensivo e penso que é inequívoco, foi uma vitória justíssima da nossa parte. Ontem não éramos os piores e hoje não somos os melhores. Ganhámos a um rival histórico, muito forte, mas são três pontos. Para a semana temos já um jogo difícil com o Vitória", frisou.



Segundo Sérgio Conceição, "já vim cá e ganhei, já vim cá e perdi. O ambiente que se cria à volta dos clássicos e dos dérbis é diferente, os jogadores sentem isso, sentem que é um jogo importante, e no ano passado os duelos diretos foram importantes, mas não são decisivos. Não há festejo dos pontos, há festejo dos títulos. Se ganharmos aqui e formos menos regulares no campeonato não vale de nada.



"Penso que foi talvez a vitória mais categórica, no sentido de ver uma equipa chegar e dominar o adversário. Foi um dia menos bom do Benfica também e um dia fantástico da nossa parte. O Benfica de Bruno Lage já deu provas no ano passado de ser uma equipa fortíssima."