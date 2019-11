Sérgio Conceição exclui jogadores que estiveram em festa

Quatro jogadores do Porto ficaram fora do jogo com o Boavista por terem estado numa festa até altas horas da madrugada. A SAD portista castigou Marchesín, Sarávia, Uribe e Luis Díaz. Sérgio Conceição excluiu estes jogadores da convocatória para o dérbi no Estádio do Bessa.