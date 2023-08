É garantido que o técnico do Porto não vai poder estar no banco a orientar a equipa amanhã na deslocação a Moreira de Cónegos.



Para a estreia na Liga, Sérgio Conceição não vai poder contar com Veron e Evanilson, entregues ao departamento médico.



O capitão Pepe também não vai a jogo depois do cartão vermelho que viu em Aveiro.