Sérgio Conceição pede uma investigação rigorosa aos incidentes do clássico

O FC Porto recebe esta quinta-feira a Lazio para a Liga Europa. Na antevisão do encontro o treinador portista ainda falou do clássico com o Sporting. Sérgio Conceição pede uma investigação rigorosa e isenta aos dois clubes depois dos incidentes no Dragão.