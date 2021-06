Sérgio Conceição renovou contrato com o FC Porto por mais três épocas

A cerimónia decorreu ao final da manhã no Estádio do Dragão. O técnico deve ficar ligado ao Porto até ao final do mandato de Pinto da Costa. Sérgio Conceição procura um trajeto com mais sucesso. O presidente do clube garante que o treinador não vai receber nem um euro de aumento.