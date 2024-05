Sérgio Conceição aposta no coletivo para ganhar em Braga

Numa frase o técnico portista definiu numa frase como se pode decidir o jogo com o Sp. Braga: "O desempenho coletivo é sempre importante, depois as individualidades vêm cá para fora. É por aí".



Conceição foi treinador do Rui Duarte (técnico do Braga) na Olhanense por isso foi-lhe perguntado se vê nele algo nele que já via quando era jogador? Qual o diagnóstico para este final de temporada? "Começar por dizer que no FC Porto jogamos sempre finais. Jogos sempre para ganhar. Neste caso não é uma final, porque o empate serve ao FC Porto e as finais não podem ficar empatadas. Jogo que decide 3.º lugar, temos consciência disso. A motivação tem de ser própria de um jogo de futebol. Em relação ao Rui, sim, era o nosso capitão, era muito inteligente, com perceção do que é o jogo, tinha essa boa leitura. Hoje são necessárias outras coisas, mas tinha lá a base. Desejo-lhe a melhor sorte do Mundo, exceptuando amanhã. Antes de começar o jogo, tudo se fala, tudo pode interferir ou não, uma situação mais mediática durante a semana, mas quando o árbitro apita tudo fica para trás".



E Pepe será que entra nas contas para a final da Taça? Eis a resposta: "Pepe infelizmente ainda não está pronto para jogar. Continua condicionado, vamos ver. Vai ser luta diária até ao último jogo para ver se pode ir a jogo ou não".



Já não ganha em Braga desde 2018/19. Será que há bloqueio em Braga? O treinador frisou: "Se vamos ver jogo por jogo houve sempre incidências que levaram a que acontecesse. Estou a lembrar-me de um jogador que chutou à baliza e foi expulso, estávamos a ganhar 2-0 e acabamos por empatar. Os jogos têm todos a sua história. Em Braga tem sido dentro disso. No campeonato onde temos o recorde de pontos, 91 pontos, também foi o único jogo que perdemos. As coisas também não correram bem a uma terceira equipa. Os jogos são todos diferentes, têm a sua história. Baseio-me no trabalho, não nas estatísticas. Temos de olhar exclusivamente o que temos para amanhã. Rui pode ter equipa mais ofensiva. É o nosso trabalho, não o que passou".



E o campeonato que agora terima é para esquecer ou lembrar? Está ansioso pelo fim da época? O treinador respondeu: "Dentro da adrenalina que tenho, da minha forma de viver os jogos, somos tranquilos no nosso trabalho, sempre com grande ambição e paixão. Naturalmente, estamos à espera de amanhã para jogar o jogo. Não quero que acabe rápido. Obviamente esta não é a situação que estamos habituados e que queremos para o futuro, mas é o que é. Fazer o melhor para ganhar o jogo".