Sexta etapa da Volta liga Viana do Castelo a Fafe

Com menos ciclistas no pelotão, a Volta a Portugal em Bicicleta está hoje por terras do Minho. A sexta etapa da prova liga Viana do Castelo a Fafe. São mais de 180 quilómetros sempre a pedalar. A deteção de casos de Covid-19 entre os atletas obrigou a algumas desistências. Mas a Volta não para e com um novo camisola amarela.