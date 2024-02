Sindicato de jornalistas e CNID repudiam agressões a jornalistas na candidatura de Pinto da Costa

Alguns jornalistas terão sido atingidos por isqueiros durante o discurso do presidente dos Dragões e alvo do arremesso de outros objetos.



O Sindicato pede uma resposta adequada das autoridades e da sociedade.



Relembra que a agressão a jornalistas é crime público, que deve ser investigado.



Alerta também as autoridades para um aparente clima de impunidade que parece instalar-se no futebol português.