Este domingo é tempo de mais um clássico futebolístico entre SL Benfica e FC Porto. Com o jogo de hoje vão ser 239 os encontros entre o Benfica e FC Porto. Um número que se divide em 86 triunfos para as “Águias” e 92 para os “Dragões”. Depois do empate este sábado do Sp. Braga, atual líder isolado da prova, na receção ao Rio Ave, azuis e vermelhos ficaram com a possibilidade de subirem ao comando da prova. O jogo SL Benfica - Fc Porto realiza-se este domingo, no estádio da Luz, a partir das 17h30, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol profissional.