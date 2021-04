O Benfica entra esta tarde em campo para defrontar o Marítimo em partida a contar para a 25.ª jornada da Liga Portuguesa de futebol. A equipa de Jorge Jesus procura consolidar o terceiro lugar na I Liga e manter a perseguição ao segundo lugar (do FC Porto) que dá acesso direto à Liga dos Campeões. O Marítimo, por sua vez, quer arrecadar pontos para fugir à zona de despromoção. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.