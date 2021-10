SL Benfica - FC Bayern Munique, a Liga dos Campeões em direto

O Benfica entra esta quarta-feira em campo para uma tarefa que à partida parece impossível. Do outro lado estará o Bayern de Munique equipa que tem conseguido goleadas atrás de goleadas esta temporada. Dínamo Kiev (5-0) e Barcelona (3-0) já sofreram às mãos da equipa de Julian Nagelsmann e hoje Jorge Jesus tenta travar a máquina liderada pelo jovem técnico alemão. O jogo será no Estádio da Luz e a equipa encarnada poderá ter nos adeptos o 12.º jogador. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.