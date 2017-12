O Benfica entra esta quarta-feira em campo para defrontar o Portimonense na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Os encarnados empataram o primeiro jogo com o Sporting de Braga e esperam conseguir um triunfo para ficar mais perto das meias-finais da Taça da Liga. Vítor Oliveira garantiu que vai fazer a gestão do plantel na Luz mas com a vontade a recair na vitória sobre o Benfica. A partida tem início às 19h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP com relato em direto na Antena 1.