O Benfica recebe este sábado o Sporting de Braga em jogo da 21.ª jornada da Liga Portuguesa. Uma partida fulcral para a equipa de Bruno Lage depois da derrota da semana passada no Dragão. Do outro lado está o SC Braga, treinado por Rúben Amorim, que espera roubar pontos na Luz para se manter na luta pelo terceiro lugar. A partida tem início às 18h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.