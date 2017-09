O Benfica entra esta quarta-feira em campo para se estrear na fase de grupos da Taça da Liga. A equipa da Luz vai receber o Sporting de Braga numa altura em que vem de dois jogos consecutivos a perder. A equipa de Abel Ferreira, por sua vez, vem de um triunfo moralizador sobre o Vitória de Guimarães e procura entrar na Taça da Liga com a conquista dos três pontos. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP Notícias, seguir a partida em direto no canal 1 da RTP e ouvir o relato da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.