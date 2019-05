Tudo pode ainda mudar na frente do campeonato nacional da I liga de futebol profissional. Com a vitória do FC Porto frente ao Nacional, resta ao SL Benfica vencer, ou empatar, frente ao Rio Ave para continuar a garantir o primeiro lugar da tabela. A equipa liderada por Bruno Lage está a em primeiro desde a 24ª jornada, mas foi precisamente no encontro entre o Rio Ave e o FC Porto que o Benfica conseguiu descolar-se pontualmente dos rivais nortenhos. Este domingo as “águias” vão a casa do Rio Ave, que nas últimas quatro jornadas venceu sempre e empatou com o Porto. Uma partida que pode fazer toda a diferença a um jogo do fim da temporada 2018/19.