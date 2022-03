Sp. Braga triunfa no Algarve

O Sporting de Braga venceu em casa do Portimonense por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga, e reforçou o quarto lugar na prova.

Os 'arsenalistas', que regressaram assim às vitórias, depois três jogos sem ganhar, chegaram ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Francisco Moura, aos cinco minutos, e de Yan Couto, aos 22, tendo os algarvios, que somaram o 13.º jogo sem vencer, ainda reduzido aos 63, beneficiando de um autogolo de David Carmo.





Com esta vitória, o Sporting de Braga segura o quarto lugar, agora com 59 pontos, mais três do que o Gil Vicente, quinto, enquanto o Portimonense segue no 11.º, com 29.







Veja o resumo do jogo.