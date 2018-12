O holandês Marcel Keizer estreia-se este sábado em jogos em Alvalade, perante o Desportivo das Aves, depois de um arranque de carreira como treinador da equipa de futebol do Sporting totalmente vitorioso, em três jogos fora de casa. Este jogo para os leões tem um estímulo adicional, visto ter sido o Desportivo das Aves, a equipa que 'vergou' o Sporting na final da Taça de Portugal, e o desejo de desforra é dificilmente disfarçado. Os avenses estão em 14.º na classificação, com 10 pontos, enquanto que o Sporting caiu provisoriamente para quarto, com 25. Se ganhar, sobe a segundo, com 28, a dois do FC Porto, e volta a depender de si apenas para o campeonato.