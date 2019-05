O Sporting CP, com o terceiro lugar mais do que garantido, cumpre esta noite o último jogo em casa ao receber o 'aflito' Tondela na 33ª e penúltima jornada. Com 73 pontos, os "leões" ainda podem chegar ao segundo lugar, precisando para isso que o FC Porto perca o jogo de domingo em casa do Nacional e na última ronda, em que os dois rivais se defrontam. As atenções da equipa de Marcel Keizer estão voltadas para estender a série de nove vitórias consecutivas que apresenta no campeonato.