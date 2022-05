Sporting ainda sonha

Pablo Sarabia acendeu a esperança e fez o 1-0, na transformação de um penálti. Decorria 20 minutos de jogo e o Sporting justificava a vantagem. Marcus Edwards dilatou para 2-0, num remate intencional, ainda antes do descanso. Mas o Gil, já nos descontos da primeira parte, reduziu para 2-1 e deixou tudo em aberto para o segundo tempo. Fran Navarro marcou mas teve de esperar pela confirmação do VAR, por eventual fora de jogo. O 3-1 teve origem num autogolo de Lucas Cunha, ao minuto 53. O Sporting ia cumprindo os objetivos traçados para esta partida e, assim, adiar a festa do título do líder FC Porto, que joga na próxima jornada no Estádio da Luz. A vantagem tomou outras proporções aos 62’, num penálti marcado por Pote (4-1). A vitória coloca pressão sobre o FC Porto, que tem mais 6 pontos, e garante o acesso direto dos "leões" à Liga dos Campeões e os respetivos 30 milhões de euros. Na próxima ronda poderá ou não haver decisões finais sobre a atribuição do título de campeão. O Gil permanece isolado no quinto posto.

