Sporting anuncia que Sporar e Nuno Mendes foram falsos positivos

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Os futebolistas Nuno Mendes e Sporar, que falharam na sexta-feira o jogo com o Rio Ave, da I Liga, devido ao novo coronavírus, "foram falsos positivos". A informação foi avançada por João Pedro Araújo, diretor do departamento clínico do Sporting.