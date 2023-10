O Sporting-Arouca é o jogo que fecha a oitava jornada do campeonato este domingo, às 20h30.

Francisco Trincão e Saint Juste estão fora do jogo por estarem lesionados. O avançado só vai recuperar do problema muscular despois dos compromissos das seleções.



O central está sem competir desde abril, quando se lesionou em Turim, frente à Juventus, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



O Sporting x Arouca vai ser dirigido por António Nobre e no VAR vai estar Bruno Esteves.