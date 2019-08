O campeonato parece não estar de feição para os dois rivais diretos do Benfica. Depois da derrota do FC Porto, este domingo foi o Sporting a não conseguir vencer no arranque do campeonato 2019/20. Em deslocação ao terreno do Marítimo, a equipa de Marcel Keiser, ainda não refeita da pesada derrota frente ao Benfica, não conseguiu melhor do que um empate a uma bola na Madeira. O Marítimo entrou melhor no jogo e aos oito minutos Getterson abre o marcador com remate com o pé direito em frente à baliza ao centro da baliza, através de assistência de Jhon Cley. Ainda na primeira parte, ao minuto 29' Sebastián Coates (Sporting CP) de cabeça, no coração da área, acerta no centro da baliza, após assistência de Bruno Fernandes com um cruzamento para a área resultante do canto. Resultado que se manteve até ao final. O Sporting não aproveita da melhor maneira a derrota dos portistas e atrasa-se na tabela classificativa.