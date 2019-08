O Sporting venceu o Portimonense por 3-1 e subiu provisoriamente à liderança da I Liga de futebol, ultrapassando o FC Porto e o Benfica na terceira jornada.Os “leões” contam agora com sete pontos, contra os seis das “águias” e dos “dragões”. Raphinha bisou e marcou dois golos (aos 2 minutos e aos 65) o outro foi marcado por Luiz Phellype aos cinco minutos. Do lado do Portimonense, o golo foi marcado por Rômulo aos nove minutos na sequência de uma grande penalidade.