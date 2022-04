Sporting-Benfica. "Temos de estar motivados para todos os jogos", diz Nélson Veríssimo

Foto: Peter Powell - EPA

Nélson Veríssimo fez, em conferência de imprensa no Seixal, a antevisão do jogo de domingo entre o Sporting e o Benfica.

"Nós temos de estar motivados para todos os jogos, independentemente do adversário que nos calhe", declarou, admitindo ter consciência de que não foi cumprido o objetivo de passar à fase seguinte.



"O objetivo principal para esta época era a conquista do título nacional. A partir do momento em que isso não acontece, é uma época falhada", acrescentou.