O Sporting de Braga recebe esta quinta-feira o Ludogoretz para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. A equipa de Abel Ferreira quer manter a boa forma conseguida nas duas primeiras partidas, em que conseguiu dois triunfos frente ao Hoffenheim e ao Istambul Basaksehir. O adversário desta noite são os búlgaros do Ludogoretz que procuram ultrapassar os arsenalistas na liderança do Grupo I. A partida tem início às 20h05. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e o relato da Antena 1 em direto. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.