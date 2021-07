Sporting campeão: IGAI conclui que PSP "cumpriu missão" durante festejos

Foto: Carlos Nunes

Na tarde em que foram conhecidos os resultados do inquérito à atuação da PSP nos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol, tanto o Governo como a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) dão nota positiva à Policia de Segurança Pública.