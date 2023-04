Sporting cede empate diante do Arouca

Não foi o melhor teste do Sporting para o confronto europeu frente à Juventus, mas os "leões" demonstraram muito querer em virar o rumo dos acontecimentos. Ficaram pelo empate 1-1 frente ao Arouca. Antony marcou na primeira parte para os visitantes, já depois de Pote ter desperdiçado um penálti. Com algumas bolas nos ferros, o Sporting voltou a ter outro penálti e desta vez Pote empatou a partida, aos 87 minutos. Apenas 1 ponto deixa o Sporting mais longe do trio da frente, a sete pontos do SC Braga, o terceiro da tabela.