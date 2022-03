Slimani, de cabeça, e Paulinho, num remate, colocaram o Sporting a vencer por 2-0 ainda antes do intervalo. O resultado não sofreu alterações, num jogo com muitas paragens e no qual os "leões" geriram a vantagem no marcador. O Sporting recupera a diferença pontual que tinha de seis pontos face ao líder da I Liga, o FC Porto, que tem 70 pontos. O Moreirense continua em "maus lençóis", sendo penúltimo da tabela.