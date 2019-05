21h09 - Estádio José Alvalade abre as portas às 22h00





Na página de Facebook, o clube anuncia que a receção à equipa vencedora vai decorrer no estádio, com as portas a abrirem às 22h00.









21h06 - O momento da Taça





Os jogadores receberam o troféu das mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.









20h54 - Jogadores fazem a festa



Luiz Phellype, jogador que marcou o penálti decisivo que deu a Taça de Portugal ao Sporting, falou à RTP sobre o ano difícil que culmina com esta conquista.







Renan, o guarda-redes leonino que defendeu uma grande penalidade num momento fulcral, sublinha que o jogo foi “muito emocional”.







20h30 - Foi um jogo de emoções fortes, com várias reviravoltas ao longo dos 120 minutos e depois, durante a marcação das grandes penalidades. Agora é momento de festa para jogadores do Sporting, que arrecadaram o segundo troféu da época após a conquista da Taça da Liga.







Logo após a vitória, o presidente do clube, Frederico Varandas, não escondeu as lágrimas.