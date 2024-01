Sporting consolida liderança da I Liga ao golear Estoril Praia

O Sporting iniciou esta sexta-feira o ano civil com o pé direito, numa goleada esclarecedora na receção ao Estoril Praia, por 5-1, da 16ª jornada da I Liga de futebol, que mantém os leões na liderança. O "bis" de Edwards (21 e 45+2 minutos), o autogolo de Pedro Álvaro (51) e os tentos de Pedro Gonçalves (69) e Trincão (78) deram o triunfo à equipa de Rúben Amorim, ao passo que Cassiano (82) ainda minimizou alguns danos no conjunto de Vasco Seabra. Na abertura da ronda, o Sporting ficou mais confortavelmente instalado na liderança, que já detinha, agora com 40 pontos, ficando à espera do que os rivais diretos ainda farão, enquanto o Estoril Praia, que não perdia há quatro jogos, segue no nono lugar, com 17.