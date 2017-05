A 1ª Liga de Futebol profissional fecha com o jogo Sporting Vs Desportivo de Chaves, num encontro que já nada decide quanto à classificação. Jorge Jesus quer terminar a época com um triunfo até porque a equipa de Alvalade vem de dois desaires seguidos, com Belenenses, em casa, e Feirense fora. Já o Desportivo de Chaves conta com várias baixas. O treinador Ricardo Soares, que está de saída do clube transmontano, não pode contar com os médios, habitualmente titulares, Bressan, por lesão, e Pedro Tiba, por castigo. Sporting, terceiro classificado com 67 pontos, e Desportivo de Chaves, 10.º com 38, encerram a I Liga, em Lisboa, numa partida que será dirigida pelo árbitro Jorge Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.