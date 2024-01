O Sporting regressa esta segunda-feira aos relvados. O adversário será o Casa Pia, num dérbi de Lisboa a ser disputado em Alvalade. A equipa de Rúben Amorim quer manter a boa forma no campeonato e não deixar fugir a liderança da I Liga. A partida tem início às 20h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.