O Sporting entra este domingo em campo tendo em vista a liderança da Liga Portuguesa. Jorge Jesus não perdeu tempo e vai colocar o reforço Rúben Ribeiro em campo para defrontar o Desportivo das Aves. A equipa treinada por Lito Vidigal (suspenso por oito dias, não vai estar no banco em Alvalade) conseguiu fazer história na última quarta-feira, ao alcançar pela primeira vez as meias-finais da Taça de Portugal, chegando a Lisboa motivada depois de um enorme triunfo sobre o Rio Ave. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site de desporto da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.