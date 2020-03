O Sporting vai defrontar este domingo o Desportivo das Aves em jogo da 24.ª jornada da Liga. É a estreia de Rúben Amorim no comando técnico dos 'Leões' frente ao último classificado do campeonato. A partida tem início às 17h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir em direto o relato na Antena 1.