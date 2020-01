Sporting CP - FC Porto, a Liga Portuguesa em direto

Sporting e FC Porto protagonizam este domingo o primeiro Clássico de 2020. As duas equipas vão defrontar-se no Estádio de Alvalade com objetivos distintos no horizonte. Os Leões, em terceiro lugar da Liga Portuguesa, estão a nove pontos do FC Porto e querem encurtar a distância para poder lutar por um lugar que dê acesso à Liga dos Campeões. Já a equipa de Sérgio Conceição quer a primeira vitória em Alvalade, em onze anos, para continuar a manter a distância de quatro pontos para o líder Benfica, que venceu a sua partida em Guimarães. Uma partida de grandes emoções que pode ser seguida no site da RTP. O jogo tem início às 17h30 e pode ouvir o relato em direto na Antena 1.