O Sporting vai receber o Gil Vicente, em partida em atraso da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os leões a procurarem encurtar a diferença para o líder Benfica. A equipa do Sporting, que ainda não perdeu no campeonato, está em terceiro, com 10 pontos, a cinco do líder Benfica e em igualdade com o FC Porto, enquanto o Gil Vicente, que apenas soma um triunfo nesta edição da I Liga, é 12.º, com cinco pontos.