O Sporting entra esta sexta-feira em campo para defrontar o Santa Clara em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Portuguesa. Depois do empate no Dragão, a equipa de Rúben Amorim procura os três pontos para aumentar a vantagem que tem na liderança. A partida tem início às 20h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.