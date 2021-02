Sporting CP - SL Benfica, a Liga Portuguesa em direto

Sporting e Benfica defrontam-se esta segunda-feira em mais uma edição do dérbi eterno. A equipa de Rúben Amorim apresenta-se na máxima força e quer aumentar o fosso para o Benfica para os nove pontos na classificação. Do lado da equipa da Luz, Jorge Jesus não deve estar no banco mas o plantel tem vários regressos de jogadores recuperados da covid-19. A partida grande da 16.ª jornada da Liga Portuguesa tem início marcado para as 21h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.