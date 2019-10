Sporting CP - V. Guimarães. I Liga em Direto

O Sporting CP venceu o V. Guimarães, por 3-1, na oitava jornada da I Liga de futebol profissional. Os "leões" querem acabar com os mais resultados que têm pairado sobre a equipa de Alvalade, que ainda se lembra da derrota na Taça de Portugal, por 2-0, com o Alverca. Esta noite os golos do Sporting foram marcados pelo estreante Jesé (29'), Acuña (32') e Coates (74'). O Vitória de Guimarães ainda marcou o golo de honra ao minuto 67 por Leo Bonatini. A equipa comandada por Silas com esta vitória salta para o 4º lugar, com 14 pontos, a sete do Benfica e Porto, novos líderes da I Liga.