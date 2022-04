O golo do Sporting foi marcado aos 20 minutos. Pablo Sarabia transformou um penálti e deixou os "leões" na desejada vantagem no marcador. Nuno Santos ampliou para 2-0, já na parte final do jogo. Com esta vitória, o Sporting recoloca pressão no líder FC Porto, reduzindo a distância para 3 pontos, embora os "dragões" apenas joguem esta segunda-feira. O Paços de Ferreira, que vinha de dois triunfos seguidos, mantém-se na nona posição, com 33 pontos.

Veja os golos e o resumo.