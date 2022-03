Sporting dá a volta em Guimarães

O Sporting saiu de Guimarães com uma vitória por 3-1, mas teve de recuperar de uma desvantagem, após o golo de Estupinãn, aos 23 minutos de jogo. O empate surgiria ainda na primeira parte, na sequência de um penálti muito contestado pelos da casa. Aos 70 minutos, Paulinho consumou a reviravolta. O resultado ainda sofreria nova alteração a poucos instantes do fim, com Edwards a estrear-se a marcar pela sua nova equipa, em casa da anterior.

O jogo fica também marcado por desacatos nas bancadas, que originaram uma carga policial sobre os adeptos vitorianos e levaram o árbitro a interromper a partida durante alguns minutos.







Com a vitória averbada na 27.ª ronda da I Liga, o Sporting soma agora 67 pontos e aproxima-se do FC Porto, que lidera o campeonato com 70 e que amanhã visita o Boavista. O V. Guimarães segue no sexto posto, com 36.







Veja o resumo da partida.