Rúben Amorim diz que, ao contrário da conquista da Taça da Liga, igualar a melhor série vitoriosa do Sporting de Braga diante do Gil Vicente, "não interessa nada". Do outro lado o treinador Vítor Oliveira pediu que o Gil Vicente tenha ambição para contrariar a série vitoriosa do Sporting de Braga, no dérbi minhoto da 20.ª jornada da I Liga de futebol.