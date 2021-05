Sporting de Braga. "Tudo o que está para trás não conta para nada"

A equipa de Carlos Carvalhal parte para o jogo com o Benfica com três baixas de longa duração: David Carmo, Iuri Medeiros e Francisco Moura estão a recuperar de lesões prolongadas e por isso não estão disponíveis para o jogo de Coimbra.



Os minhotos vêm de uma série de resultados abaixo das expectativas.

Nas últimas dez jornadas do campeonato, a equipa somou apenas três vitórias, somando cinco empates duas derrotas.



Na antevisão do jogo, Carlos Carvalhal lembrou que o que se passou durante a época deixa de ser importante quando começar a final de domingo.