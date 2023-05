Sporting defronta o Paços de Ferreira no domingo

Os leões estão nesta altura do campeonato, e a quatro jornadas do fim, no 4º lugar, com 64 pontos somados.



Rúben Amorim diz que Paulinho está de volta à equipa e não quis abordar o futuro na conferência de imprensa de antevisão do jogo.